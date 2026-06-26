В Петербурге задержали стрелка на проспекте Большевиков

Полиция Невского района задержала 36-летнего неработающего жителя дома №13 по проспекту Большевиков. По версии следствия, 25 июня он открыл стрельбу из пневматического пистолета во дворе дома — пуля полетела в сторону 73-летней женщины. Оружие и боеприпасы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Злоумышленник привлечен к административной ответственности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Злоумышленник привлечен к административной ответственности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Злоумышленник привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и помещен в спецприемник.

Кирилл Конторщиков