На подступах к Севастополю за ночь сбили около 70 БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о текущей ситуации с энергоснабжением и водоснабжением в городе, отметив, что прошедшая ночь сопровождалась продолжительным режимом воздушной тревоги и осложнила проведение восстановительных работ на сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в районе Севастополя было сбито около 70 беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем специалисты были вынуждены неоднократно приостанавливать ремонтные работы из соображений безопасности. Завершить восстановление энергосетей к утру, как планировалось ранее, не удалось.

Развожаев отметил, что в ночное время энергоснабжение в целом было восстановлено, а большинство социальных объектов удалось оперативно переподключить. Однако утром по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления введен режим временного ограничения подачи электроэнергии для предотвращения перегрузки сетей за пределами региона и недопущения аварийных ситуаций в энергосистеме.

В результате в городе сохраняются перебои с электроснабжением. По оценке властей, при отсутствии новых сигналов воздушной опасности восстановительные работы займут 3–6 часов, после чего начнется поэтапное подключение объектов инфраструктуры. Полная стабилизация энергоснабжения ожидается ориентировочно к 18:00.

Губернатор также сообщил, что в ночное время удалось повысить давление в водопроводной системе на большинстве гидроузлов. Вместе с тем из-за нестабильного электроснабжения сохраняются перебои с водоснабжением в ряде районов, включая часть Гагаринского района. Ожидается, что после восстановления энергосети ситуация нормализуется.

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме.

Вячеслав Рыжков