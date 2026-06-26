Глава Коми предложил льготы для газохимии в Арктике

Губернатор Коми Ростислав Гольдштейн встретился с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Главной темой стало будущее Воркуты, где 80% экономики завязано на угле. Стороны обсудили создание газохимического комплекса с возможным льготным финансированием через ВЭБ.РФ и обнулением акцизов на газ. Проект войдет в план развития трансарктического транспортного коридора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект войдет в план развития трансарктического транспортного коридора

Фото: пресс-служба президента РФ Проект войдет в план развития трансарктического транспортного коридора

Фото: пресс-служба президента РФ

Также Гольдштейн предложил расширить льготную арктическую ипотеку на Сыктывкар — это позволит ежегодно переселять не менее 800 жителей Воркуты, сохраняя их в республике и снижая нагрузку на федеральный бюджет. Сегодня в очереди на жилищные сертификаты стоят более 15 тыс. человек, темпы выдачи — около 100 в год. Чекунков поддержал инициативы и пообещал проработать их с Минфином и «Востокгоспланом».

Кирилл Конторщиков