В России более 5 млн водителей такси работают в «серой зоне»
После реформы 2023 года миллионы водителей-любителей оказались вне закона. По данным сервиса «Максим», перевозки через неформальные чаты с аудиторией 23 млн человек стали массовым явлением. На ПМЮФ предложили ввести для таких водителей отдельный правовой статус, пишет ТАСС.
Действующие требования выталкивают самозанятых за пределы правового поля
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Действующие требования выталкивают самозанятых за пределы правового поля. В Петербурге уже поддержали допуск иногородних самозанятых к работе в такси. На федеральном уровне готовят поправки, упрощающие доступ к профессии. Ожидается, что инициативы внесут в Госдуму до конца года.