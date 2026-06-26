В России более 5 млн водителей такси работают в «серой зоне»

После реформы 2023 года миллионы водителей-любителей оказались вне закона. По данным сервиса «Максим», перевозки через неформальные чаты с аудиторией 23 млн человек стали массовым явлением. На ПМЮФ предложили ввести для таких водителей отдельный правовой статус, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующие требования выталкивают самозанятых за пределы правового поля

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Действующие требования выталкивают самозанятых за пределы правового поля

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Действующие требования выталкивают самозанятых за пределы правового поля. В Петербурге уже поддержали допуск иногородних самозанятых к работе в такси. На федеральном уровне готовят поправки, упрощающие доступ к профессии. Ожидается, что инициативы внесут в Госдуму до конца года.

Кирилл Конторщиков