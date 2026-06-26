Спрос на отели в Дагестане и Чечне снизился перед летним сезоном

Количество бронирований гостиниц на июль—август в регионах Северного Кавказа заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Travelline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее значительное снижение спроса среди регионов Северного Кавказа зафиксировано в Чечне, где число бронирований уменьшилось на 35,8% в годовом выражении. В Дагестане показатель снизился на 29%.

По данным аналитиков, интерес туристов к этим направлениям был ниже еще на этапе планирования отпусков. При этом количество отмен бронирований здесь, в отличие от Крыма, не увеличилось. Одной из причин снижения спроса участники рынка называют последствия сильных дождей и масштабных наводнений, произошедших весной. В конце марта режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводился в Дагестане, а затем и в Чечне.

Как отмечают эксперты, сокращение турпотока уже отражается на загрузке гостиниц. Чтобы поддержать спрос, многие отели начали предлагать скидки и специальные предложения, однако участники рынка сомневаются, что эти меры смогут существенно изменить ситуацию в текущем сезоне.

По оценкам туроператоров, совокупный объем бронирований на летний отдых в России уже сократился примерно на 12%, а по итогам всего сезона внутренний турпоток может снизиться на 5–7%.