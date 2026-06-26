Разворот на Восток

Севастополь оказался лидером по снижению объемов гостиничных бронирований на июль—август, потеряв 43,1% спроса. На 29–35,8% сократился интерес к Крыму в целом, Чечне и Дагестану. Туристы обходят южные регионы стороной из-за проблем с логистикой и последствий весенних наводнений, переориентируясь на центральную часть России, Сибирь и Дальний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований в Севастополе на июль—август сократилось на 43,1% год к году, подсчитали в Travelline. Это наиболее выраженная отрицательная динамика среди российских регионов. Для Крыма падение составило 30,9% год к году. Это связано с массовым пересмотром планов путешественников. В Крыму количество отмененных бронирований за год увеличилось на 87,9%, а в Севастополе — на 78,9%.

Топ-10 российских регионов по снижению турпотока на июль—август 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Регион Изменение количества бронирований (% год к году) Средняя стоимость ночи (руб.) Изменение средней стоимости ночи (% год к году) 1 Севастополь -43,1 11504 12 2 Чеченская Республика -35,8 7116 -2,7 3 Курская область -31,2 6333 11,9 4 Республика Крым -30,9 14306 11,8 5 Ивановская область -30 8819 13,9 6 Республика Дагестан -29 11178 8,6 7 Тамбовская область -26 7819 10,8 8 Республика Адыгея -24,5 16099 13,8 9 Удмуртская Республика -17,9 7771 17,3 10 Ульяновская область -17,4 8874 17,7 Открыть в новом окне Источник: Travelline.

Обвальное снижение спроса на Крым возникло из-за сложной ситуации с функционированием транспорта и инфраструктуры в регионе, к чему привели регулярные атаки на полуостров со стороны ВСУ. В конце мая Крым столкнулся с нехваткой бензина, которая приводит к периодическим ограничениям на отпуск топлива. К этому добавились перебои с электроснабжением и работой Крымского моста. 25 июня оператор «Гранд Сервис Экспресс» объявил о новом графике поездов. Компания сохранила семь парных рейсов и постепенно отменит 11. Сохранившиеся поезда до особого распоряжения будут следовать до Керчи. Добираться в Крым туристам стало проблематично: авиасообщение с регионами ограничено с конца февраля 2022 года.

Значительное снижение спроса в этом году также демонстрируют регионы Северного Кавказа. В Чечне количество гостиничных бронирований за год сократилось на 35,8% год к году, по данным Travelline. В Дагестане падение составило 29%. Интерес к ним в этом году был снижен изначально: количество отмененных бронирований, по данным аналитиков, сократилось. Туристов, вероятно, отпугнули весенние потрясения: в конце марта сильные дожди привели к масштабному наводнению в Дагестане, затронувшему впоследствии и Чечню. В этих регионах действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Партнер CMWP Марина Усенко говорит, что снижение турпотока уже сказывается на показателях курортных отелей Крыма и Северного Кавказа. Реагируя на это, профессиональные отельеры начали внедрять скидки и иные меры стимулирования спроса. Но они, по мнению эксперта, вряд ли дадут существенный эффект из-за общего стремления населения снижать расходы и опасений, связанных с безопасностью. «Есть вероятность, что летний сезон 2026 года пройдет значительно хуже»,— констатирует госпожа Усенко.

Негативный настрой в целом разделяют туроператоры, зафиксировавшие снижение совокупного объема бронирований на лето на 12% из-за существенного падения спроса в этом году на Крым и Сочи.

Пока участники рынка предполагают, что по итогам всего теплого сезона и года в целом спрос на отдых внутри страны может снизиться на 5–7% (см. “Ъ” от 22 июня).

Марина Усенко вспоминает лето прошлого года, когда снижение спроса на размещение в Сочи из-за атак БПЛА привело к 18-процентному падению здесь доходности на номер. В Крыму летом 2023 года снижение составило 17%. Но уже в 2024–2025 годах конъюнктура стала лучше и доходность на номер увеличилась на 40% год к году.

Но в границах текущего сезона нивелировать полностью негативный эффект для юга страны вряд ли удастся, констатируют в Azimut Hotels. Как минимум едва ли удастся восстановить спрос туристов из Сибири и Дальнего Востока. Компенсировать выпадающие объемы за счет близлежащих регионов вряд ли получится, считают в компании.

Отельеры, впрочем, рассчитывают отыграть спад на юге России за счет других регионов.

Топ-10 российских регионов по росту турпотока на июль—август 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Регион Изменение количества бронирований (% год к году) Средняя стоимость ночи (руб.) Изменение средней стоимости ночи (% год к году) 1 Магаданская область 82,7 10810 38,3 2 Забайкальский край 57,5 4635 1,1 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 44,4 6257 4,4 4 Камчатский край 24 17642 19,8 5 Омская область 19,3 8399 29 6 Республика Коми 18,8 6330 21,9 7 Курганская область 18,1 9711 1,3 8 Архангельская область 16,8 9891 20,8 9 Оренбургская область 16,8 6211 14,7 10 Кировская область 16,4 7773 7,9 Открыть в новом окне Источник: Travelline.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что в Подмосковье объем бронирований в отелях сети на это лето вырос на 10,8% год к году, в Ярославле — на 6,1%, в Казани — на 12%, в Воронеже — на 7%, на Алтае — на 2,9%. В Azimut Hotels видят рост к отдельным региональным центрам и загородным объектам вблизи крупных городов. Но заместить полностью выпавший объем южных направлений за счет них вряд ли удастся, считают в компании.

Согласно Travelline, лидером роста спроса на июль—август пока выступают отдаленные регионы. В Магаданской области количество гостиничных бронирований на июль—август увеличилось год к году на 82,7%, в Забайкальском крае — на 57,5%, на Камчатке — на 24%. Но все эти регионы характеризуются относительно небольшой емкостью.

Александра Мерцалова