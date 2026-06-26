Операторы прогнозируют ограничения зарубежного трафика к осени

В «Транстелекоме» ожидают, что последствия запрета на расширение зарубежных каналов проявятся в августе-сентябре. Как только текущие емкости заполнятся, операторы начнут вводить ограничения, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогноз озвучен на Night Telecom Forum

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Прогноз озвучен на Night Telecom Forum

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мораторий на аренду и ввод новых каналов создает риск дефицита пропускной способности на фоне растущей нагрузки. Участники рынка призывают регуляторов к диалогу для поиска компромисса.

Кирилл Конторщиков