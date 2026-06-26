Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст указал на диспропорцию в Уголовном кодексе

Замминистра юстиции Вадим Федоров на ПМЮФ заявил, что ситуативные правки Уголовного кодекса нарушают принцип справедливости. Он указал на диспропорцию: мошенничество в особо крупном размере наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пишет ТАСС.

Инициативы ведомства могут быть внесены в Госдуму до конца года

Инициативы ведомства могут быть внесены в Госдуму до конца года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инициативы ведомства могут быть внесены в Госдуму до конца года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам Федорова, тяжесть наказания должна строже соответствовать опасности деяния. Минюст готовит поправки для устранения таких дисбалансов.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд