Минюст указал на диспропорцию в Уголовном кодексе

Замминистра юстиции Вадим Федоров на ПМЮФ заявил, что ситуативные правки Уголовного кодекса нарушают принцип справедливости. Он указал на диспропорцию: мошенничество в особо крупном размере наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициативы ведомства могут быть внесены в Госдуму до конца года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Инициативы ведомства могут быть внесены в Госдуму до конца года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам Федорова, тяжесть наказания должна строже соответствовать опасности деяния. Минюст готовит поправки для устранения таких дисбалансов.

Кирилл Конторщиков