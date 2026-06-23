ЛДПР утвердила список кандидатов на выборах в Государственную думу
Общефедеральную часть списка ЛДПР на сентябрьских выборах в Государственную думу возглавили председатель партии Леонид Слуцкий, участник спецоперации Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР Мария Воропаева. Об этом было официально объявлено на предвыборном съезде либерал-демократов в Подмосковье.
В общефедеральную часть списка из десяти человек также вошли действующие депутаты Госдумы Андрей Луговой, Борис Чернышов и Дмитрий Свищев. Помимо них в первую десятку включены еще один первый замглавы ЦА ЛДПР и бывший депутат нижней палаты Александр Курдюмов, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, ветеран СВО Дмитрий Жирков и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.
Список по местам:
- Леонид Слуцкий;
- Алексей Верещагин;
- Мария Воропаева;
- Андрей Луговой;
- Виктор Бут;
- Александр Курдюмов;
- Дмитрий Жирков;
- Дмитрий Свищев;
- Сергей Козлов;
- Борис Чернышов.
Список был утвержден тайным голосованием делегатов съезда.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 18 по 20 сентября.