ЛДПР утвердила список кандидатов на выборах в Государственную думу

Общефедеральную часть списка ЛДПР на сентябрьских выборах в Государственную думу возглавили председатель партии Леонид Слуцкий, участник спецоперации Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР Мария Воропаева. Об этом было официально объявлено на предвыборном съезде либерал-демократов в Подмосковье.

В общефедеральную часть списка из десяти человек также вошли действующие депутаты Госдумы Андрей Луговой, Борис Чернышов и Дмитрий Свищев. Помимо них в первую десятку включены еще один первый замглавы ЦА ЛДПР и бывший депутат нижней палаты Александр Курдюмов, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, ветеран СВО Дмитрий Жирков и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Список по местам:

Леонид Слуцкий; Алексей Верещагин; Мария Воропаева; Андрей Луговой; Виктор Бут; Александр Курдюмов; Дмитрий Жирков; Дмитрий Свищев; Сергей Козлов; Борис Чернышов.

Список был утвержден тайным голосованием делегатов съезда.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 18 по 20 сентября.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова