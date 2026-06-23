Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР утвердила список кандидатов на выборах в Государственную думу

Общефедеральную часть списка ЛДПР на сентябрьских выборах в Государственную думу возглавили председатель партии Леонид Слуцкий, участник спецоперации Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя центрального аппарата (ЦА) ЛДПР Мария Воропаева. Об этом было официально объявлено на предвыборном съезде либерал-демократов в Подмосковье.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В общефедеральную часть списка из десяти человек также вошли действующие депутаты Госдумы Андрей Луговой, Борис Чернышов и Дмитрий Свищев. Помимо них в первую десятку включены еще один первый замглавы ЦА ЛДПР и бывший депутат нижней палаты Александр Курдюмов, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, ветеран СВО Дмитрий Жирков и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Список по местам:

  1. Леонид Слуцкий;
  2. Алексей Верещагин;
  3. Мария Воропаева;
  4. Андрей Луговой;
  5. Виктор Бут;
  6. Александр Курдюмов;
  7. Дмитрий Жирков;
  8. Дмитрий Свищев;
  9. Сергей Козлов;
  10. Борис Чернышов.

Список был утвержден тайным голосованием делегатов съезда.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 18 по 20 сентября.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд