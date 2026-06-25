Депутаты утвердили новым главой Алапевского района Наталью Соколову

Дума Алапевского района (Свердловская область) единогласно избрала новым главой муниципалитета Наталью Соколову («Единая Россия»), которая руководила округом с февраля после досрочной отставки Олега Булатова. Как сообщили в представительном органе, госпожа Соколова уже приняла присягу и вступила в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Соколова

Фото: Сообщество думы Алапаевского района во «ВКонтакте» Наталья Соколова

Фото: Сообщество думы Алапаевского района во «ВКонтакте»

Всего на пост главы района помимо Натальи Соколовой претендовали Марина Важенина (выдвинута от Совета муниципальных образований Свердловской области), Ольга Онофрийчук (от общественной палатой региона) и Кирилл Ряпосов (от «Справедливой России»). Специальная комиссия по итогам проверки документов кандидатов и просмотра их презентаций о видении развития муниципалитета решила направить на утверждение губернатору Денису Паслеру имена всех политиков. Впрочем, глава региона внес в районную думу только три кандидатуры.

До избрания Наталья Соколова работала заместителем главы муниципалитета по ЖКХ, строительству, транспорту и связи. Пост главы Алапаевского района стал вакантным после решения Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который поддержал доводы свердловской прокуратуры о допуске Олегом Булатовым конфликта интересов. Надзорное ведомство выявило, что руководитель помог сожителю своей дочери устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва на военную службу по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета. Тогда же защита Олега Булатова заявила, что выводы сделаны с «грубым нарушением материальных и процессуальных норм».

В феврале глава покинул должность по собственному желанию, однако в апреле Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда утвердила увольнение Олега Булатова в связи с утратой доверия.

Муниципальное образование Алапаевское входит в число крупнейших сельскохозяйственных территорий Свердловской области. К ключевым предприятиям округа относятся комбинат «Свеза Верхняя Синячиха» по производству фанеры, Верхнесинячихинский лесохимический завод по выпуску древесного уголья и березового дегтя, Алапаевский молочный комбинат по производству цельномолочной продукции, животного масла, сыра и сметаны. По данным Свердловскстата, население территории на начало 2025 года составляло 22 556 человек, годом ранее — 22 699. Доходы местного бюджета на 2026 год запланированы в объеме 2 млрд 469,7 млн руб., расходы — 2 млрд 487,4 млн руб.

Василий Алексеев