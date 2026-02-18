Сожитель довел до отставки

Дума Алапаевского района (Свердловская область) планирует 20 февраля досрочно прекратить полномочия главы муниципалитета Олега Булатова. Ранее прокуратура выявила, что глава района незаконно помог сожителю своей дочери устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва на военную службу по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета. Защита Олега Булатова заявила, что выводы сделаны с «грубым нарушением материальных и процессуальных норм».



Депутаты думы Алапаевского района соберутся 20 февраля на внеочередное заседание для рассмотрения повестки с одним вопросом — принятие досрочной отставке главы муниципалитета Олега Булатова, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Собеседник пояснил, что уход руководителя связан с решением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который поддержал доводы прокуратуры Свердловской области о допуске чиновником конфликта интересов.

Приемная председателя думы Алапаевского района и организационный отдел думы были недоступны для комментария «Ъ-Урал».

Алапаевский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных территорий Свердловской области. В число крупнейших предприятий округа входят комбинат «Свеза Верхняя Синячиха» по производству фанеры, Верхнесинячихинский лесохимический завод по выпуску древесного уголья и березового дегтя, Алапаевский молочный комбинат по производству цельномолочной продукции, животного масла, сыра и сметаны. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Алапаевском районе проживало 22 612 человек, годом ранее — 22 727. Доходы местного бюджета на 2026 год планируются в размере 2,53 млрд руб., расходы — в объеме 2,56 млрд руб.

Олег Булатов возглавил Алапаевский район в ноябре 2021 года. Он сменила на посту Константина Деева, который в октябре был утвержден в должности заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области. Ранее, с 1986 года, Олег Булатов работал дорожным мастером в Талицкой ДПМК, с 1987-го служил в органах внутренних дел. В 1997 году устроился в «Свердловскавтодор», в котором прошел путь от главного инженера до руководителя дорожного ремонтного строительного управления. В 2010-2021 годах работал директором Алапаевской узкоколейной железной дороги.

Как следует из апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда, ранее прокуратура выявила, что Олег Булатов помог сожителю своей дочери Алексею Кокшину устроиться в муниципальные учреждения района.

Так, Алексей Кокшин, «несмотря на отсутствие у него необходимого уровня образования и стажа работы», занял должность начальника отдела по техническому обеспечению отказоустойчивости оборудования управления культуры района, который был создан 1 января 2022 года.

В декабре 2022 года Олег Булатов указал директору управления ЖКХ района Татьяне Антипановой на необходимость трудоустроить Алексея Кокшина на должность инженера по техническому надзору ввиду потребности в его «бронировании от призыва на военную службу». По ее словам, для этого было необходимо создать в управлении информационный отдел, предусмотреть в нем должность начальника и перевести на нее сожителя дочери главы, хотя мужчина «не соответствовал по уровню образования и стажу работы». «Олег Булатов настоял. Татьяна Антипанова подчинилась, поскольку он определял размер ее заработной платы и принимал решение о привлечении ее к дисциплинарной ответственности. В соответствии с приказом управления ЖКХ от 19 декабря 2022 года Алексей Кокшин принят на должность инженера»,— говорится в материалах суда.

В январе 2023 года Алексей Кокшин был переведен на должность начальника информационного отдела управления ЖКХ и забронирован от призыва на военную службу. «Вместе с тем Татьяна Антипанова полагает, что необходимость в создании отдельного информационного отдела отсутствовала»,— говорится в определении суда.

В июле 2023 года глава района поручил госпоже Антипановой направить Алексея Кокшина на обучение в Московский технологический институт по специальности «Информационные системы и технологии».

«Ранее за счет местного бюджета никто из работников не обучался»,— подчеркнули в прокуратуре.

Алапаевская городская прокуратура в июле 2024 года направила председателю думы района Ольге Бычковой представление, в котором потребовала отправить Олега Булатова в отставку в связи с утратой доверия. Доводы надзорного ведомства поддержала комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области. Впрочем, депутаты приняли информацию прокурора «к сведению».

Тогда прокуратура обратилась в Алапаевский городской суд, но тот не нашел основания для удовлетворения требований в полном объеме. Апелляционная инстанция — судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда — приняла во внимание сведения прокуратуры о совместном передвижении по РФ Светланы Булатовой, Алексея Кокшина и их несовершеннолетней дочери, но не посчитала, что между Олегом Булатовым и Алексеем Кокшиным имелись отношения, носящие «особый доверительный характер, под которыми законодатель понимает конфликт интересов».

Позже дело главы Алапаевского района рассмотрели в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, который отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение.

Олег Булатов ранее заявил о «грубом нарушении материальных и процессуальных норм» в работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции и направил в суд исковое заявление с требованием признать ее решение незаконным.

Как сказано в апелляционном определении судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда, представитель главы района Александр Лызлов сообщил, что Алексей Кокшин и Светлана Булатова зарегистрированы по разным адресам. «Их брак не зарегистрирован и не устойчив. Олег Булатов с дочерью проживают отдельно, он не вмешивается в ее жизнь, как и она в его трудовую деятельность»,— говорится в материалах суда.

Господин Лызлов добавил, что при рассмотрении дела необходимо учесть «отсутствие в Алапаевске свободных работников на рынке труда в сфере IТ». «Олег Булатов никаким образом не влиял на принятие руководителями учреждений решений о приеме на работу. Алексей Кокшин по своей воле обратился к руководителям учреждений, и они исходя из нуждаемости в специалистах, приняли решение о его трудоустройстве, с соблюдением всех требований. Ни чьих прав при этом нарушено не было»,— сказано в определении суда.

Василий Алексеев