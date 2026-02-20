Депутаты отправили в отставку главу Алапаевского района Олега Булатова

Дума Алапаевского района (Свердловская область) рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Олега Булатова в связи с поступившим от него заявлением об уходе «по собственному желанию». Как рассказала «Ъ-Урал» спикер Ольга Бычкова, девять депутатов поддержали решение руководителя, пять — выступили против. И.о. главы Алапаевского района утверждена заместитель главы муниципалитета по ЖКХ, строительству, транспорту и связи Наталья Соколова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олег Булатов Фото: Сайт администрации Алапаевского района Наталья Соколова Фото: Сайт администрации Алапаевского района Следующая фотография 1 / 2 Олег Булатов Фото: Сайт администрации Алапаевского района Наталья Соколова Фото: Сайт администрации Алапаевского района

Олег Булатов отметил, что с момента его избрания в ноябре 2021 года муниципалитет «зарекомендовал себя с положительной стороны и заслужил хорошую репутацию». «Сделано немало: реализовано множество важных проектов, культурные, образовательные и спортивные программы, социальные инициативы, которые способствовали улучшению качества жизни жителей. Намечено много перспективных планов, которые уже приносят свои плоды»,— написал он на своей странице «ВКонтакте», подчеркнув, что будущее района будет «светлым и успешным».

Ранее, 10 февраля, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы прокуратуры Свердловской области о допуске Олегом Булатовым конфликта интересов, отменил апелляционное определение, в котором отрицалось совершение им правонарушения, и направил дело на новое рассмотрение. Надзорное ведомство выявило, что руководитель помог сожителю своей дочери устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва на военную службу по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета. Защита Олега Булатова заявила, что выводы сделаны с «грубым нарушением материальных и процессуальных норм».

Олег Булатов возглавлял Алапаевский район более четырех лет. Он сменил на посту Константина Деева, который в октябре 2021 года был утвержден заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области. Ранее, с 1986 года, Олег Булатов работал дорожным мастером в Талицкой ДПМК, с 1987-го служил в органах внутренних дел. В 1997 году устроился в «Свердловскавтодор», в котором прошел путь от главного инженера до руководителя дорожного ремонтного строительного управления. В 2010-2021 годах работал директором Алапаевской узкоколейной железной дороги.

Подробнее об увольнении Олега Булатова — в материале «Ъ-Урал» «Сожитель довел до отставки».

Василий Алексеев