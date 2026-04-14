Суд отправил в отставку главу Алапаевского района Булатова за утрату доверия

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда отменила решение Алапаевского городского суда и досрочно прекратила полномочия главы Алапаевского муниципального округа Олега Булатова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Основанием послужило непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Сайт администрации Алапаевского района

Ранее Алапаевский городской суд отказал в удовлетворении административного иска, заявленного в интересах муниципального образования. Решение было обжаловано. Определение суда вступило в законную силу немедленно. Полномочия главы прекращены с момента вынесения решения областным судом.

Олег Булатов возглавил Алапаевский район в ноябре 2021 года. Он сменил на посту Константина Деева, который в октябре был утвержден в должности заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области. Ранее, с 1986 года, Олег Булатов работал дорожным мастером в Талицкой ДПМК, с 1987-го служил в органах внутренних дел. В 1997 году устроился в «Свердловскавтодор», в котором прошел путь от главного инженера до руководителя дорожного ремонтного строительного управления. В 2010-2021 годах работал директором Алапаевской узкоколейной железной дороги.

Конфликт интересов вокруг Олега Булатова возник после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство выявило, что руководитель помог сожителю своей дочери устроиться в муниципальные подразделения, получить бронирование от призыва на военную службу по мобилизации и отправиться на обучение в вуз за счет местного бюджета.

В июле 2024 года прокуратура потребовала от думы района отправить главу в отставку в связи с утратой доверия, однако депутаты приняли информацию «к сведению». После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Алапаевский городской суд отказал в удовлетворении иска, а областной суд в апелляции не усмотрел между господином Булатовым и сожителем дочери отношений «особого доверительного характера», которые законодатель трактует как конфликт интересов. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы прокуратуры, отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение.

В феврале 2026 года депутаты думы Алапаевского района отправили в отставку Олега Булатова «по собственному желанию». Исполняющей обязанности главы была назначена заместитель по ЖКХ, строительству, транспорту и связи Наталья Соколова.

Полина Бабинцева