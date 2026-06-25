Прямые поезда из Мурманска в Симферополь отменят до середины осени

Последний прямой поезд из Мурманска в Симферополь отправится 2 июля, а заключительный рейс из Керчи запланирован на 29 июня. Об изменениях сообщила пресс-служба оперативного штаба Мурманска со ссылкой на данные оперштаба Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний поезд из Мурманска в Симферополь отправится 2 июля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Последний поезд из Мурманска в Симферополь отправится 2 июля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Корректировка расписания связана с решением крымского оперативного штаба: перевозчик сократил число рейсов поездов «Таврия». До конца сентября ежедневно продолжат курсировать только семь составов, следующих в Москву, Санкт-Петербург и Адлер, а остальные направления временно отменены с 25 июня.

Пассажирам, уже купившим билеты на отмененные рейсы, необходимо оформить возврат — сделать это можно онлайн или через железнодорожные кассы. Для электронных билетов срок возврата составит от одного до двух дней, при обращении в кассу — от трех до семи дней.

Матвей Николаев