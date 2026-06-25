Калининградский подросток получил срок за вовлечение несовершеннолетних в употребление

Зеленоградский районный суд вынес приговор 16-летнему местному жителю по делу о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленоградске 16-летнего подростка приговорили к четырем годам колонии за склонение сверстников к употреблению наркотиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Зеленоградске 16-летнего подростка приговорили к четырем годам колонии за склонение сверстников к употреблению наркотиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, 18 января 2026 года в Зеленоградске подросток предложил двум несовершеннолетним — 2010 и 2011 годов рождения — употребить каннабис. Подростки согласились. В суде вина обвиняемого была подтверждена его признательными показаниями и совокупностью собранных доказательств.

Действия фигуранта квалифицировали по статье о склонении к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетних (п. «а» части 3 статьи 230 УК РФ).

При назначении наказания суд учел возраст подсудимого, признание вины и раскаяние. В результате ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Матвей Николаев