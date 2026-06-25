В Невинномысске открылось производство НТФ-кислоты за 295 млн рублей

Промышленный выпуск нитрилотриметилфосфоновой кислоты возобновлен в России впервые за несколько десятилетий. Производство организовано в Невинномысске на мощностях ООО «Научно-производственного предприятия НефтеХимПром». Об этом сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Общий объем вложений в строительство завода составил 295 млн руб. Из них 180 млн руб. предоставил ФРП в форме льготного займа в рамках программы «Проекты развития», ещё порядка 70 млн руб. компания привлекла самостоятельно. Совокупные затраты непосредственно на закупку оборудования достигли около 250 млн руб.

Ключевым элементом производственного комплекса стала технологическая установка для синтеза НТФ-кислоты отечественного производства. В ней из фосфористой кислоты, сульфата аммония и формалина получают готовый 48–52-процентный раствор продукта. Именно на приобретение этого агрегата и были направлены заемные средства фонда.

По словам генерального директора предприятия Артема Манаенко, до запуска завода компания выпускала НТФ-кислоту в незначительных количествах на опытной установке. «С помощью займа ФРП создан новый завод и организовано первое производство этой кислоты в промышленных масштабах. После выхода на проектную мощность НефтеХимПром закроет потребности большей части заказчиков», — цитирует руководителя пресс-служба фонда.

На плановых показателях завод будет производить до 2,4 тыс. тонн продукции в год, что позволит предприятию охватить до 73% отечественного рынка данного химического соединения. В числе потенциальных потребителей — крупнейшие российские нефтяные корпорации: «Татнефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также предприятия строительной химии, теплоэнергетики и целлюлозно-бумажной отрасли.

Сфера применения НТФ-кислоты обусловлена ее способностью предотвращать образование солевых отложений на технологическом оборудовании, что существенно продлевает срок его эксплуатации. Это качество востребовано прежде всего в нефтедобыче, тепловой энергетике и ряде других промышленных секторов.

ООО «НПП НефтеХимПром» было зарегистрировано в январе 2024 года и специализируется на выпуске органических химических веществ. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным собственником компании выступает Юрий Кирдяшев — он же владеет краснодарской инжиниринговой структурой ООО «НПО НефтеХимПроект».

Станислав Маслаков