Жителей Славянского района Кубани предупредили о сбросе дронов с воздушного шара

ЕДДС Славянского района Краснодарского края опубликовала в своем канале в мессенджере Max предупреждение о приближении воздушного шара. В Службе заявили, что с него возможен сброс аккумуляторных дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В следующем сообщении районная ЕДДС призвала граждан ознакомиться с алгоритмом действий в случае, если они заметили подготовку к запуску БПЛА или диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника. Гражданам советуют, в частности, как можно быстрее довести информацию о ситуации сотрудникам ФСБ России по телефонам «горячих линий» и экстренных служб.

«Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь взаимодействовать с террористами: их могут дистанционно подорвать, не говоря уже о том, что они сами попытаются вас убить. Все, что касается ДРГ, террора, шпионажа и угрозы национальной безопасности в любом виде,— сообщать в УФСБ России»,— также сказано в сообщении.

Вячеслав Рыжков