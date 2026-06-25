Волонтеры и власти Коми ищут пропавшую после купания девушку и просят помощи

Власти Сысольского района Республики Коми совместно с волонтерами объявили сбор средств для продолжения поисков 18-летней девушки, пропавшей после происшествия на реке Сысоле в Сыктывкаре. Девушку унесло течением 14 июня во время купания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На поиски девушки, которую унесло течением в Сыктывкаре, собирают средства и технику

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ На поиски девушки, которую унесло течением в Сыктывкаре, собирают средства и технику

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации района, откуда она родом, к поисковой операции подключились добровольцы из Сысольского района, Сыктывкара, пригородов и других муниципалитетов. Для обследования акватории и береговой линии ежедневно используются лодки и специальное оборудование, однако значительные расходы связаны с топливом, расходными материалами и организацией выездов.

Волонтеры обратились за помощью к владельцам лодок, квадрокоптеров, эхолотов, подводных камер, биноклей и другого оборудования, которое может помочь обследовать реку и ее притоки. Также продолжается набор добровольцев для обхода берегов.

По данным регионального управления МЧС, трагедия произошла в устье реки Сысолы в районе Заречья в Сыктывкаре. Во время купания в несанкционированном месте девушку подхватило течение. Очевидец — рыбак — попытался прийти на помощь, однако спасти ее не удалось.

Матвей Николаев