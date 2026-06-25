Прокуратура Кисловодска вернула абонентам 21,8 млн рублей за воду

Надзорное вмешательство городской прокуратуры Кисловодска вынудило филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» пересчитать коммунальные платежи более чем 40 тыс. потребителей — суммарный объем возвратов превысил 21,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Весной 2026 года Кисловодск столкнулся с острым дефицитом воды: Эшкаконское водохранилище, обеспечивающее курортный город основным объёмом живительного ресурса, резко снизило свой уровень. Муниципальные власти совместно с «Ставрополькрайводоканалом» ввели графиковую подачу воды: горожане получали ее дважды в сутки — с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Ограничения затронули более сотни городских улиц и десятки тысяч домохозяйств. Параллельно организовывался подвоз воды автоцистернами и прорабатывался запуск реверсного водовода, способного поставлять до 10 тысяч кубометров ресурса в сутки. По мере подъёма уровня водохранилища вечерние интервалы сначала сокращались, а затем подача и вовсе была восстановлена во всех районах города в штатном режиме.

Однако на этом история не завершилась. Городская прокуратура провела проверку и установила, что продолжительность введенных ограничений вышла за пределы, допустимые федеральным законодательством в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммунальщики объясняли затянувшиеся перебои необходимостью ожидать восстановления водохранилища, тем не менее ни фактические сроки отключений, ни применявшийся порядок информирования жителей не укладывались в нормативные рамки. Надзорный орган также проверял организацию подвоза воды и работу диспетчерских служб, сопровождая восстановительные мероприятия на всём их протяжении.

По итогам проверки прокуратура направила представление руководству краевого филиала ресурсоснабжающей организации. Согласно требованиям законодательства, длительное прекращение подачи коммунального ресурса без надлежащих правовых оснований влечет обязанность поставщика компенсировать потребителям стоимость неоказанной либо оказанной ненадлежащим образом услуги. Под контролем надзорного ведомства «Ставрополькрайводоканал» провел корректировку начислений: перерасчет охватил свыше 40 тыс. лицевых счетов, а совокупная сумма возвратов составила более 21,8 млн руб.

Станислав Маслаков