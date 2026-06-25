Делегация петербургских школьников покинула крымский «Артек»

Дети из Санкт-Петербурга провели в международном детском центре «Артек» всего четыре дня: вся делегация из 99 школьников уже покинула территорию Республики Крым. Об этом 25 июня на прямой линии сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все 99 школьников из Петербурга покинули «Артек» после приостановки отдыха в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Все 99 школьников из Петербурга покинули «Артек» после приостановки отдыха в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По ее словам, «из Артека уже уехали все». Всего на момент выхода решения о приостановке детского отдыха в Крыму находилось 257 петербургских школьников. Значительная часть из них — дети с инвалидностью, которым город традиционно предоставляет путевки.

Часть ребят направили в лагеря Краснодарского края, остальных планируется вывезти в Санкт-Петербург. Доставку школьников из Анапы домой организуют за счет города. Также власти сообщили, что средства за путевки будут возвращены родителям практически автоматически.

Матвей Николаев