В Петербурге установили исторический рекорд на ЕГЭ по профильной математике

В этом году в Санкт-Петербурге зафиксирован рекорд по числу стобалльников по профильной математике: максимальный результат на ЕГЭ получили 300 выпускников. Об этом 25 июня на прямой линии сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 300 выпускников получили 100 баллов по математике

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Петербурге 300 выпускников получили 100 баллов по математике

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Она назвала результат «абсолютно историческим рекордом».

По ее словам, более 70 выпускников также смогли набрать 200 баллов по сумме двух ЕГЭ.

Наиболее высокие результаты традиционно показали школьники, сдававшие экзамены по техническим и естественно-научным предметам.

Матвей Николаев