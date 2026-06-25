Ростов-на-Дону испытает белорусские троллейбусы «Ольгерд» на городских маршрутах

По итогам визита главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина в Минск достигнуто соглашение с белорусским производителем электротранспорта «Белкоммунмаш» о пробной эксплуатации трех троллейбусов модели «Ольгерд» на городских маршрутах. Об этом Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

В ходе рабочей поездки в столицу Белоруссии мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин провёл переговоры с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»» — одного из ведущих производителей электротранспортных средств на постсоветском пространстве.

Стороны договорились организовать тестовый выход трех троллейбусов «Ольгерд» на маршруты донской столицы. Пробная эксплуатация позволит городским службам дать комплексную оценку технических и эксплуатационных характеристик белорусских машин в реальных условиях ростовских улиц.

Потребность в обновлении парка электротранспорта зафиксирована в Транспортной стратегии Ростова-на-Дону: до 2030 года городу необходимо приобрести 30 электробусов и 31 троллейбус. Переговоры с «Белкоммунмашем» вписываются в эту программу планомерного обновления подвижного состава.

Продукция белорусского холдинга уже знакома российским перевозчикам: троллейбусы этого производителя в настоящее время работают в Санкт-Петербурге и Тольятти, что свидетельствует об адаптированности техники к отечественным дорожным и климатическим условиям.

Станислав Маслаков