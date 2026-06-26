Будь внимателен к «Алым парусам»

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня по традиционной схеме: концерт на Дворцовой площади, водно-пиротехническое шоу в акватории Невы и торжественный проход брига «Россия», символизирующий сбывшиеся мечты и новые возможности молодежи. На мероприятие ожидают около 65 тыс. выпускников. Для города праздник снова станет и культурным и культовым событием, и одновременно одним из крупнейших летних режимов ограничений в историческом центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция праздника «Алые паруса»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Репетиция праздника «Алые паруса»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Еще один вход с Петроградской стороны Одним из организационных новшеств станет дополнительный вход со стороны Петроградского района. Власти заявили, что впервые откроют КПП у станции метро «Горьковская», на Троицкой площади. Он должен разгрузить подходы к праздничной зоне для выпускников из Приморского и Петроградского районов. Всего для прохода на праздник будет работать шесть контрольно-пропускных пунктов. При этом новый вход не означает свободного доступа для горожан или туристов. «Алые паруса» остаются закрытым мероприятием для выпускников, педагогов и приглашенных гостей. Проход возможен только по именным приглашениям с QR-кодом и проверкой документов. Официальной продажи билетов на праздник нет. В Смольном заранее предупреждали, что объявления о продаже билетов на «Алые паруса» являются мошенническими.

Генеральная репетиция Отдельное предупреждение власти сделали по поводу генеральной репетиции. Она должна пройти с 20:00 26 июня до 02:30 27 июня, но доступ публики на нее не предусмотрен. На этом фоне в сети появились мошеннические предложения «билетов на репетицию» и «гарантированного прохода в закрытую зону».

Ограничение движения Самые заметные ограничения коснутся движения в центре. Основной запрет на проезд введут с 14:00 27 июня до 06:00 28 июня. Он затронет 92 участка улично-дорожной сети. В периметр попадут Дворцовая площадь, Дворцовый проезд, участки Невского проспекта, Адмиралтейская, Дворцовая, Университетская, Английская и другие набережные, Биржевая площадь, территории у Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Троицкой площади, а также ряд улиц в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Ограничения начались раньше основного праздника и продлятся дольше самой ночи выпускников. В центре уже вводились запреты на остановку и стоянку, сужения проезжей части и локальные перекрытия, связанные с монтажом конструкций, репетициями и демонтажом. Они затрагивают, в частности, Биржевую площадь, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, Дворцовый проезд, участки у Троицкого и Дворцового мостов.

Разводка мостов Мосты также будут работать по особому графику. В дни репетиций и праздника ограничения вводятся на Дворцовом, Троицком, Благовещенском и Литейном мостах. Наиболее длительные перекрытия придутся на сам день «Алых парусов». Дворцовый и Троицкий мосты будут закрываться на продолжительное время, а в ночь праздника ограничения затронут и другие переправы. Для автомобилистов это фактически означает, что проезд через центральную акваторию Невы в привычном режиме будет невозможен.

Работа музеев Ограничения затронут работу культурных учреждений в центре. Государственный Эрмитаж сообщил, что 27 июня, в день проведения «Алых парусов», вынужденно сократит часы работы экспозиционных комплексов. Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты только до 16:00, кассы закроются на час раньше. В Зимнем дворце в этот день проведут только две экскурсии — в 12:00 и 12:30, посещение возможно только в составе экскурсионных групп. Остальные экспозиционные комплексы Эрмитажа, по сообщению музея, будут работать в обычном режиме. Свои ограничения вводит и Русский музей: 27 июня будут закрыты Летний и Михайловский сады.

Общественный транспорт Изменится и работа наземного общественного транспорта. С 25 по 28 июня корректировки затронут 41 маршрут: 25 автобусных, 13 троллейбусных и три трамвайных. В списке автобусных маршрутов — № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 70, 71, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262 и 275. Среди троллейбусов — № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 28 и 31. Трамвайные изменения коснутся маршрутов №3, 6 и 40. В ночь с 27 на 28 июня метро будет работать без ночного перерыва. Интервал движения поездов власти обещают до десяти минут. Также всю ночь будут ходить десять маршрутов наземного транспорта: автобусы № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263, а также троллейбусы № 23 и 46. Их интервал составит около 30 минут. При этом часть вестибюлей метро будет закрыта, в том числе «Фрунзенская», «Парк Победы», «Площадь Александра Невского-2»,

Транспорт на воде Ограничения введут в том числе на воде. Из-за репетиций и основного шоу движение судов в акватории Невы и прилегающих рек и каналов ограничивают по отдельному графику. В ночь перед праздником ограничения коснутся Невы от Троицкого до Благовещенского моста, Малой Невы, Кронверкского пролива и Зимней канавки. Во время основного мероприятия, с вечера 27 июня до ночи 28 июня, закрытая зона будет шире, она затронет участок Невы от Большеохтинского до Благовещенского моста, Малую Неву, Большую Невку, Фонтанку, Мойку, канал Грибоедова, Кронверкский пролив и Зимнюю канавку. Исключения предусмотрены для судов, задействованных в самом празднике, обеспечении безопасности и охране общественного порядка.

Ограничение продажи алкоголя Еще одна традиционная и правильная мера во время проведения «Алых парусов» — ограничение продажи алкоголя. В Петербурге запретят розничную продажу спиртного с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Запрет касается магазинов, но не распространяется на заведения общественного питания и магазины duty free. Исключение также предусмотрено для индивидуальных предпринимателей, которые продают слабоалкогольные напитки при оказании услуг общепита.

Ограничение на крышах Отдельный блок безопасности в связи с праздником выпускников связан с крышами. В этом году жилищный комитет поручил администрациям Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов усилить контроль за доступом на чердаки и кровли. Особое внимание уделят домам, где регулярно замечали посторонних и нелегальные экскурсии. За рядом адресов закрепят ответственных, которые должны ежедневно проверять закрытие чердаков. Власти также намерены блокировать рекламу нелегальных экскурсий, передавать данные организаторов в профильные ведомства и проводить контрольные закупки вместе с полицией.

Кикшеринг Под ограничения попадают и средства индивидуальной мобильности. Кикшеринговые сервисы вводят дополнительные запретные зоны для движения и парковки электросамокатов на время крупных городских мероприятий, включая «Алые паруса». Вблизи праздничного периметра поездку не дадут завершить или начать.

Будут ли ограничения мобильной связи? При этом о возможных ограничениях мобильной связи или интернета в день «Алых парусов» власти Петербурга и операторы связи заявлений не делали. В прошлом году перед праздником городской комитет по информатизации предупреждал о возможном кратковременном снижении скорости передачи данных в сотовых сетях, однако аналогичных официальных сообщений на этот год пока не публиковалось.

Полина Пучкова