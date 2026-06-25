АКАР: в Петербурге растут digital и наружная реклама, традиционные медиа сокращаются
Рекламный рынок Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику: активнее всего растут интернет и наружная реклама, тогда как радио и издательский бизнес продолжают терять объемы. Такие данные приводятся в исследовании состояния рекламного рынка, которое подготовили эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по итогам первого квартала 2026 года по объемам петербургского рекламного рынка.
Представлено исследование рекламного рынка Петербурга в I квартале 2026 года
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На локальном телевизионном рынке почти половину рекламодателей (48%) составили новые или вернувшиеся после перерыва компании, а 44% постоянных клиентов увеличили бюджеты. Лидерами по объему вложений стали ретейл и медицинские услуги. При этом сегмент спонсорства на региональных телеканалах показал смешанные результаты: на канале «78» сократились бюджеты федеральных рекламодателей, а канал «Санкт-Петербург» сохранил показатели прошлого года за счет притока новых клиентов.
Интернет остается крупнейшим рекламным сегментом: объем рынка достиг 3,77 млрд рублей, показав рост около 6%, однако темпы прироста продолжают снижаться. Основными игроками остаются «Яндекс» и VK. Эксперты фиксируют постепенный переход рекламодателей в performance-инструменты.
Положительную динамику сохраняет наружная реклама (Out of Home): сегмент вырос на 8,4% и достиг 2,45 млрд рублей. Основной рост обеспечила стационарная наружная реклама, тогда как транзитная реклама прибавила лишь 1%.
Рынок радио сократился на 2,1% — до 198 млн рублей. Одновременно растет роль локальных рекламодателей, а наиболее заметный рост показала автомобильная категория.
Издательский бизнес продолжает адаптацию к цифровой трансформации: совокупные рекламные расходы снизились на 3,3% и составили 384 млн рублей. При этом диджитал-направления выросли на 3%, тогда как печатные СМИ потеряли около 12%.
Эксперты оценивают перспективы рынка как сдержанно позитивные: во втором полугодии возможна стабилизация отдельных сегментов и рост на уровне инфляции при благоприятной макроэкономической ситуации.