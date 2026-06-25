АКАР: в Петербурге растут digital и наружная реклама, традиционные медиа сокращаются

Рекламный рынок Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику: активнее всего растут интернет и наружная реклама, тогда как радио и издательский бизнес продолжают терять объемы. Такие данные приводятся в исследовании состояния рекламного рынка, которое подготовили эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по итогам первого квартала 2026 года по объемам петербургского рекламного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представлено исследование рекламного рынка Петербурга в I квартале 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Представлено исследование рекламного рынка Петербурга в I квартале 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На локальном телевизионном рынке почти половину рекламодателей (48%) составили новые или вернувшиеся после перерыва компании, а 44% постоянных клиентов увеличили бюджеты. Лидерами по объему вложений стали ретейл и медицинские услуги. При этом сегмент спонсорства на региональных телеканалах показал смешанные результаты: на канале «78» сократились бюджеты федеральных рекламодателей, а канал «Санкт-Петербург» сохранил показатели прошлого года за счет притока новых клиентов.

Интернет остается крупнейшим рекламным сегментом: объем рынка достиг 3,77 млрд рублей, показав рост около 6%, однако темпы прироста продолжают снижаться. Основными игроками остаются «Яндекс» и VK. Эксперты фиксируют постепенный переход рекламодателей в performance-инструменты.

Положительную динамику сохраняет наружная реклама (Out of Home): сегмент вырос на 8,4% и достиг 2,45 млрд рублей. Основной рост обеспечила стационарная наружная реклама, тогда как транзитная реклама прибавила лишь 1%.

Рынок радио сократился на 2,1% — до 198 млн рублей. Одновременно растет роль локальных рекламодателей, а наиболее заметный рост показала автомобильная категория.

Издательский бизнес продолжает адаптацию к цифровой трансформации: совокупные рекламные расходы снизились на 3,3% и составили 384 млн рублей. При этом диджитал-направления выросли на 3%, тогда как печатные СМИ потеряли около 12%.

Эксперты оценивают перспективы рынка как сдержанно позитивные: во втором полугодии возможна стабилизация отдельных сегментов и рост на уровне инфляции при благоприятной макроэкономической ситуации.

Матвей Николаев