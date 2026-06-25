Неработающие Новолакские очистные сооружения угрожают Каспийскому морю

Председатель Правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел совещание, посвященное вводу в эксплуатацию систем водоотведения и канализационных очистных сооружений в Новолакском районе и Дагестанских Огнях, и потребовал немедленно устранить причины, по которым достроенные ещё в 2022 году объекты до сих пор не функционируют, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Канализационные сети и очистные сооружения переселенческого Новолакского района были возведены в рамках федеральной государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на средства двух бюджетов — федерального и республиканского. Строительство велось в две очереди: вторая из них завершилась в 2022 году, а на баланс районной администрации комплекс был передан в 2024 году. Тем не менее на сегодняшний день объекты так и не приступили к работе и в хозяйственный оборот официально не введены.

Этот парадокс — сданные по документам, но простаивающие сооружения — стал главной темой совещания, которое провёл глава дагестанского кабинета министров Магомед Рамазанов. Руководители профильных ведомств услышали в свой адрес жесткую критику.

«Давайте говорить прямо: проблема неочищенных стоков, которые попадают в Каспийское море, — одна из самых острых для Дагестана. Это экология, это здоровье наших людей, и решать этот вопрос нужно оперативно. Государство свои обязательства выполняет полностью. Из федерального и республиканского бюджетов на эти объекты выделены огромные деньги. Строительство таких очистных комплексов — это не просто отчётность, это долгосрочные инвестиции в развитие городов и районов. И мы должны чётко понимать ответственность. Если объекты не сдаются вовремя, мы теряем возможность участвовать в профильных госпрограммах», — заявил Магомед Рамазанов.

Премьер особо акцентировал внимание на том, что безответственность конкретных должностных лиц оборачивается для республики долгостроями и бесполезными расходами на их консервацию — вместо реально действующей коммунальной инфраструктуры.

«Так дело не пойдет. У каждого срыва есть конкретное имя и фамилия. Кто-то должен отвечать за последствия. Мне не нужны размытые отчёты, я жду конкретных докладов: что прямо сейчас мешает ввести объекты в строй и какие барьеры существуют? Что конкретно предпринимается для их устранения и в какие точные сроки объекты начнут работать?» — потребовал председатель правительства.

В ходе того же совещания участники рассмотрели ход проектов по модернизации системы водоотведения и возведению очистных сооружений в Дагестанских Огнях.

Станислав Маслаков