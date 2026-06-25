Петербург присоединился к федеральному проекту по развитию прикладной науки

25 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки, высшего образования и научно-технологического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беглов и Фальков подписали соглашение о научно-технологическом развитии Петербурга

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Беглов и Фальков подписали соглашение о научно-технологическом развитии Петербурга

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Документ закрепляет участие города на Неве в федеральном пилотном проекте, который дает регионам возможность самостоятельно формировать предложения по темам научных исследований, ориентируясь на собственные экономические задачи и отраслевые приоритеты.

Предполагается, что такой подход позволит направлять меры государственной поддержки на проекты, связанные с практическими задачами регионального развития и целями национальных программ, а не только на фундаментальные направления исследований.

Соглашение также предусматривает рассмотрение инициатив Санкт-Петербурга по научным направлениям, развитие взаимодействия между вузами, научными центрами и промышленными предприятиями, а также создание дополнительных механизмов для поиска и поддержки талантливой молодежи.

По словам Александра Беглова, новый формат работы поможет эффективнее использовать научный и образовательный потенциал города для развития экономики, технологий и социальной сферы. Валерий Фальков отметил, что наработки Санкт-Петербурга в дальнейшем могут быть использованы и в других регионах страны.

Матвей Николаев