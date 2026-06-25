Дагестан и Минский тракторный завод договорились об открытии дилерского центра

В ходе рабочего визита в Беларусь делегация Республики Дагестан под руководством врио вице-премьера Ризвана Газимагомедова провела переговоры с руководством Минского тракторного завода, центральной темой которых стало учреждение на территории региона официального дилерского и сервисного центра МТЗ — в условиях эксплуатации в республике порядка четырех тысяч единиц белорусской техники марки BELARUS, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Дагестанская делегация в составе рабочей поездки по Республике Беларусь побывала на одном из крупнейших машиностроительных предприятий континента — Минском тракторном заводе. Визит прошёл под руководством врио вице-премьера республиканского правительства Ризвана Газимагомедова и завершился рядом конкретных договоренностей о развитии межрегионального взаимодействия.

Представители Дагестана осмотрели экспозицию техники BELARUS, производственный корпус, где ведется сборка тракторов, а также заводской музей, отражающий многолетнюю историю предприятия. Примечательно, что стороны уже имеют опыт контактов: нынешний визит не первый в истории дагестанско-белорусских отношений в этой сфере.

Переговоры с руководством МТЗ сосредоточились на практических аспектах двустороннего сотрудничества. Главным вопросом повестки стало создание в Дагестане официального дилерского и сервисного центра завода. Основанием для этого служит внушительная цифра: сегодня в регионе задействовано около четырех тысяч единиц белорусских сельскохозяйственных и специализированных машин. Такой парк техники формирует устойчивый запрос на квалифицированное техническое обслуживание, поставки оригинальных комплектующих и расширение дилерской инфраструктуры.

По итогам встречи стороны условились в короткие сроки определить площадку для будущего центра и выбрать оператора, который возьмёт на себя организацию его работы. Реализация проекта, как ожидается, позволит сократить время простоя машин в период ремонта, обеспечить аграриев необходимыми запасными частями и в целом повысить доступность сервиса для сельхозтоваропроизводителей республики.

Отдельно Ризван Газимагомедов обозначил перспективы использования малогабаритной белорусской техники в фермерских и личных подсобных хозяйствах региона. «Такие машины востребованы благодаря своей универсальности, экономичности и высокой эффективности при работе на небольших земельных участках», — подчеркнул он. Дагестанская сторона также выразила готовность к активизации взаимодействия по направлению поставок техники и формирования разветвленной товаропроводящей сети на территории республики.

Станислав Маслаков