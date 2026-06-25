РСТ назвал Каспийское море и Абхазию главными альтернативами крымскому отдыху

После сокращения железнодорожного сообщения с Крымом и введения запрета на детский отдых на полуострове Российский союз туриндустрии определил приоритетные направления для перераспределения туристического потока — Анапу, Абхазию, Калининград, курорты Ленинградской области и каспийское побережье, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Российский союз туриндустрии обозначил перечень туристических направлений, способных принять отдыхающих на фоне существенного сокращения сообщения с Крымским полуостровом. Помимо черноморских альтернатив, эксперты отрасли впервые выделили каспийское побережье как самостоятельный приоритет, способный составить реальную конкуренцию перегруженным курортам юга страны.

Утром 25 июня стало известно, что оперативный штаб Крыма обязал перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» урезать число рейсов фирменного состава «Таврия» до семи пар в сутки. Одновременно глава республики Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий бронирование, заселение и пребывание несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, а также их участие в туристических и спортивных мероприятиях на территории полуострова. Ограничение действует с 22 июня по 1 сентября 2026 года.

В пресс-службе РСТ пояснили, что выбор конкретного направления будет определяться платежеспособностью путешественников, транспортной доступностью, предпочтительным форматом досуга и наличием свободных мест в объектах размещения. В числе наиболее вероятных точек притяжения названы Анапа, Абхазия, Калининградская область, курорты Ленинградского региона и морское побережье Каспия. Отдельную нишу займут поклонники экологического туризма, предпочитающие природные маршруты — байкальские берега, алтайские плато и волжские просторы.

Что касается инфраструктурных рисков, в союзе не исключили роста нагрузки на востребованные гостиничные объекты и транспортные узлы при масштабном перетоке спроса. Вместе с тем в организации подчеркнули, что большинство альтернативных регионов располагает достаточным опытом обслуживания высоких сезонных потоков и резервными мощностями для размещения дополнительных гостей.

Особенно ощутимым ожидается переток в сегменте детского туризма. Основная масса несовершеннолетних отдыхающих переориентируется в сторону Анапы. Гости из Краснодарского края и Ростовской области, по прогнозам, отдадут предпочтение Сочи и Геленджику. Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе уже принял свыше 500 воспитанников, прежде отдыхавших в крымском «Артеке».

Каспийское направление при этом рассматривается специалистами не только как сезонная замена, но и как перспективная точка роста. Курортный кластер на Каспии формируется как первый всесезонный морской комплекс Северного Кавказа с потенциалом составить системную альтернативу черноморскому побережью и подорожавшим зарубежным маршрутам. Пляжные зоны Махачкалы, Каспийска, Дербента и Избербаша уже привлекают туристов, ищущих менее людные и более доступные по цене направления.

Станислав Маслаков