В Ростовской области приступили к уборке урожая на фоне благоприятной погоды

В Ростовской области стартовала уборочная кампания — хлеборобы Песчанокопского и Сальского районов первыми вышли на поля и намолотили 8,6 тыс. тонн озимого ячменя при урожайности почти 47 ц/га против прошлогодних 27 ц/га, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Донские аграрии приступили к жатве. Агрономы осмотрели посевы и дали разрешение на начало обмолота — первыми к работе приступили хозяйства Песчанокопского и Сальского районов. На начальном этапе обработано 1,8 тыс. га озимого ячменя. Валовой намолот составил 8,6 тыс. тонн, средняя урожайность достигла почти 47 ц/га — показатель почти вдвое превышает результат прошлого сезона, когда с гектара собирали в среднем 27 центнеров из-за засухи.

Для проведения масштабной жатвы задействован внушительный парк сельскохозяйственной техники: около 13 тыс. зерноуборочных комбайнов, 28 тыс. тракторов, свыше 1,5 тыс. косилок, 1,2 тыс. пресс-подборщиков и 260 кормоуборочных комбайнов.

Губернатор Юрий Слюсарь держит ход уборочной под личным контролем. «Техника и люди готовы. Обеспеченность топливом держу на контроле. Важный фактор успеха — погода. По подписанному соглашению синоптики предоставляют прогнозы и аналитику. Держим руку на пульсе: каждый день мне докладывают сводку по ситуации», — отметил глава региона.

Полномасштабная уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на всей территории области развернется в первой декаде июля. Хлеборобам предстоит обработать порядка 3,3 млн гектаров угодий, из которых 86% приходится на озимую пшеницу.

Юрий Слюсарь обратился ко всем участникам кампании — комбайнерам, водителям, агрономам и механизаторам. «На вас сейчас главная нагрузка. Наша задача — создать все условия, чтобы собрать этот урожай», — подчеркнул губернатор.

Станислав Маслаков