Консульство Румынии в Петербурге закроют по решению МИД России

Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге объявили персоной нон грата, а румынское консульство в городе будет закрыто. Об этом сообщили в МИД России 25 июня после встречи с послом Румынии Кристиану Истрате.

Как уточнили в ведомстве, дипломату была вручена официальная нота, в которой содержится уведомление о прекращении работы консульского учреждения в Петербурге и объявлении главы дипмиссии персоной нон грата.

В российском МИД подчеркнули, что решение принято в качестве ответной меры. По версии ведомства, поводом стал отзыв властями Румынии согласия на деятельность Генерального консульства России в Констанце, а также объявление его руководителя персоной нон грата.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце.

Матвей Николаев