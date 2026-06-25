МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце
МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Послу объявят об ответных мерах РФ на закрытие российского генконсульства в Констанце после инцидента с БПЛА. Какими будут ответные меры, пока неизвестно.
Посол Румынии в России Кристиан Истрате
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоэтажку в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной. В доме начался пожар. По данным МВД Румынии, пострадали четыре человека. По словам главы МИД Румынии Оаны Цойу, беспилотник был российским. Генконсульство России в Констанце было закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.
Инциденты с беспилотниками в Румынии, которые Румыния называет российскими, регулярно происходят с 2023 года. Румынский МИД неоднократно вызывал российского посла Владимира Липаева, выражая протест в связи с нарушением воздушного пространства и падением обломков БПЛА. Россия при этом отвергала обвинения, указывая на отсутствие убедительных доказательств российской принадлежности беспилотников и предполагая, что это могут быть украинские провокации.
Данный инцидент с закрытием генконсульства в Констанце является одним из эпизодов ухудшения отношений между двумя странами. Ранее, в июне 2023 года, Румыния потребовала от 40 сотрудников российского посольства покинуть страну, чтобы уравнять число дипломатов. В ответ на это Москва денонсировала соглашение об открытии румынского генконсульства в Ростове-на-Дону и ввела квоты на численность румынского дипперсонала. Посол Владимир Липаев характеризует политический диалог между странами как замороженный, а экономическое сотрудничество — как прерванное.