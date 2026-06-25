МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце

МИД России вызвал посла Румынии Кристиана Истрате, сообщила представитель дипведомства Мария Захарова. Послу объявят об ответных мерах РФ на закрытие российского генконсульства в Констанце после инцидента с БПЛА. Какими будут ответные меры, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Румынии в России Кристиан Истрате

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Посол Румынии в России Кристиан Истрате

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоэтажку в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной. В доме начался пожар. По данным МВД Румынии, пострадали четыре человека. По словам главы МИД Румынии Оаны Цойу, беспилотник был российским. Генконсульство России в Констанце было закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.