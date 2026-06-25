Игрок ФК «Ростов» Рустам Ятимов номинирован на приз имени Льва Яшина

37-летний игрок футбольного клуба «Ростов» Рустам Ятимов включен в список претендентов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Приз традиционно вручают лучшему голкиперу по итогам сезона Российской премьер-лиги и Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рустам Ятимов родился 13 июля 1998 года в Нижнем Новгороде. Начал заниматься футболом в «Волга-СДЮСШОР-8» в 2012 году. В 2016 году подписал контракт с ФК «Волга», спустя год подписал контракт с «Истиклолом» (Душанбе), но в том же году он был расторгнут по обоюдному согласию.

В 2018 году снова стал играть в «Истиклоле» как свободный агент. Вскоре получил гражданство Таджикистана. Сыграл три матча за олимпийскую сборную страны. С 2019 года является основным голкипером национальной команды. Четырежды чемпион Таджикистана (2020, 2021, 2022, 2023), еще в четырех сезонах получил Суперкубок Таджикистана (2020, 2021, 2022, 2024). Обладает званиями «Вратарь года Таджикистана» (2022 год) и «Лучший футболист Таджикистана» (2023 год).

В 2024 году перешел в «Ростов», контракт будет действовать до 2029 года. В июле 2024 года дебютировал в РПЛ в матче против ЦСКА, начал сразу как основной вратарь «Ростова». В Кубке России в том же году стал лучшим вратарем розыгрыша.

За свою карьеру всего сыграл 150 матчей, в которых пропустил 133 гола.

Организатором приза имени Льва Яшина является издательский дом «Коммерсантъ». Редколлегия определяет победителя, после чего вручается награда.

Сергей Емельянов