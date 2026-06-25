В планы развития метро Петербурга добавили еще одну станцию к 2030 году

К 2030 году в Санкт-Петербурге планируют открыть не четыре, а пять станций Красносельско-Калининской линии метро. Такие данные содержатся в проекте регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге к 2030 году планируют открыть пять станций Красносельско-Калининской линии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге к 2030 году планируют открыть пять станций Красносельско-Калининской линии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно документу, комитет по строительству продолжает реализацию программы губернатора «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». В рамках раздела, посвященного развитию метрополитена, до 2030 года предусмотрены запуск новых проходческих щитов, продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро.

Планируемые сроки открытия распределены следующим образом:

— в 2024 году открыта станция «Горный институт» (начала работу для пассажиров 27 декабря 2024 года);

— в 2025 году ожидается запуск станций «Казаковская» и «Путиловская»;

— в 2029 году должны открыться станции «Богатырская», «Каменка», а также выход со станции «Театральная»;

— в 2030 году запланирован ввод станций «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» и «Лиговский проспект—2».

Кроме того, проект документа предусматривает дальнейшее развитие сети: в 2035 году планируется открыть еще шесть станций метро, а в 2036 году — три.

Матвей Николаев