На Ставрополье с использованием эскроу-счетов построили более сотни частных домов

В Ставропольском крае с момента введения механизма счетов эскроу в сфере индивидуального жилищного строительства сданы в эксплуатацию свыше 100 частных домов, еще 211 объектов находятся на разных стадиях возведения, сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Ставропольский край демонстрирует устойчивый рост применения защищенной финансовой схемы при строительстве частного жилья. По данным регионального министерства строительства и архитектуры, с марта 2026 года через счета эскроу введено в эксплуатацию более 100 индивидуальных домов. Еще 211 объектов продолжают возводиться в рамках того же инструмента.

Глава ведомства Андрей Уваров отметил, что индивидуальное жилье занимает доминирующую позицию в структуре регионального ввода недвижимости: «Около 65% вводимого в эксплуатацию жилья в крае — это объекты индивидуального жилищного строительства. Новый механизм всё больше набирает популярность, делая процедуру максимально безопасной и прозрачной для всех сторон».

Частное домостроение с применением эскроу охватывает практически всю территорию региона. Наибольшая концентрация таких объектов фиксируется в краевом центре, а также в Предгорном, Шпаковском и Георгиевском округах и городах Кавказских Минеральных Вод.

В совокупности к новой схеме в сфере ИЖС на Ставрополье сегодня подключились 270 подрядных организаций.

Ключевое достоинство механизма состоит в том, что денежные средства граждан блокируются на специальном банковском счете и остаются недоступны для подрядчика вплоть до фактической сдачи объекта. Взаимодействие между заказчиком и строительной компанией ведётся в дистанционном формате — через единую цифровую платформу «Строим.дом.рф», что исключает необходимость личных визитов и бумажного документооборота.

Станислав Маслаков