В Петербурге зарплаты в ремонте техники выросли на 62% за полгода

Предложения в техобслуживании и ремонте выросли до 151 тыс. руб./мес, в логистике — до 149 тыс., в промстройке — до 152 тыс. При этом активнее всего откликаются на вакансии в ЖКХ (+138%), туризме и общепите (+88%), а также в АПК (+88%), рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплаты в среднем составляют 151 тысячу рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Зарплаты в среднем составляют 151 тысячу рублей в месяц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост зарплат связывают с кадровым дефицитом и сезонным фактором. Ранее в Петербурге также фиксировали рост интереса к рабочим специальностям и удвоение зарплатных предложений для молодежи без опыта.

Кирилл Конторщиков