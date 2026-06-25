В Череповце смонтировали постамент для памятника Сталину и Бардину

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о завершении монтажа постамента для будущей скульптурной группы в сквере на улице Металлургов. Основание уже залили и облицевали гранитом. Памятник установят ко Дню металлурга, 19 июля 2026 года. Параллельно проведут благоустройство территории: уложат плитку и смонтируют освещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия будет приурочена к профессиональному празднику металлургов

Фото: Правительство Вологодской области Церемония открытия будет приурочена к профессиональному празднику металлургов

Фото: Правительство Вологодской области

Скульптурную группу с образами И.В. Сталина и академика И.П. Бардина создает архитектор Илья Коротченко, победивший в конкурсе проектов.

Кирилл Конторщиков