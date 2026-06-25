Передача котельных «Крайтеплоэнерго» снизила долю частного бизнеса на Ставрополье

Доля частных компаний на рынке теплоснабжения Ставропольского края продолжает снижаться, несмотря на выполнение целевых показателей развития конкуренции. Власти связывают эту тенденцию с передачей все большего числа объектов теплоснабжения государственному предприятию «Крайтеплоэнерго». Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документу, по тарифным решениям на 2025 год доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке производства тепловой энергии составила 52,49%. Для сравнения, в 2024 году показатель достигал 53,47%, а в 2023 году — 53,75%.

Несмотря на снижение, показатель по-прежнему превышает установленный целевой ориентир в 50%, предусмотренный для развития конкуренции в сфере теплоснабжения.

Вместе с тем авторы мониторинга отмечают устойчивую тенденцию к сокращению присутствия частного бизнеса. В документе говорится, что отрицательная динамика обусловлена ежегодным уменьшением доли организаций частной формы собственности, а также передачей значительного количества объектов теплоснабжения в эксплуатацию государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Крайтеплоэнерго». В результате увеличиваются объемы производства тепловой энергии государственным предприятием, что приводит к снижению доли частного сектора.

По данным проведенного в 2025 году опроса, 78,8% жителей удовлетворены качеством услуг теплоснабжения, однако уровень цен положительно оценили лишь 48,8% респондентов. При этом 56,6% участников исследования считают, что за последние три года стоимость услуг теплоснабжения выросла.

Региональная тарифная комиссия продолжает мониторинг деятельности теплоснабжающих организаций, контролирует соблюдение стандартов раскрытия информации и публикует сведения о тарифах в государственных информационных системах. По оценке краевых властей, несмотря на изменение структуры рынка, установленный показатель развития конкуренции в сфере теплоснабжения пока сохраняется выше целевого уровня.

Валерий Климов