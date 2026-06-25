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Шесть машин столкнулись на трассе под Таманью, одна из них сгорела

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло утром 25 июня на трассе Новороссийск—Керчь в районе станицы Тамань. В результате аварии один автомобиль полностью уничтожен огнем, госпитализированы два человека, сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

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Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

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Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

Фото: Полиция Кубани

По предварительным данным, 51-летний водитель Honda Pilot не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди Chery Tiggo. От удара китайский кроссовер по инерции врезался в Renault Megane, после чего в цепную реакцию оказались вовлечены еще три автомобиля.

В момент аварии загорелся Chery Tiggo, пострадали водитель и пассажирка в возрасте 25 и 20 лет. Оба получили ожоги и доставлены в центральную районную больницу Темрюка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Наталья Решетняк

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