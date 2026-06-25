В Калининградской области установили рекордные результаты ЕГЭ по физике и математике

В Калининградской области по итогам ЕГЭ этого года зафиксировали рекордные показатели по физике и профильной математике. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два выпускника из Калининградской области набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Два выпускника из Калининградской области набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, интерес выпускников к этим предметам продолжает расти. Профильную математику в регионе сдавали 2 520 человек, физику выбрали 1 062 выпускника.

Максимальный результат по профильной математике получили 17 школьников, еще 247 участников экзамена набрали более 90 баллов. Средний показатель по предмету достиг 70 баллов.

Высокие результаты продемонстрировали и участники ЕГЭ по физике: 100 баллов получили 13 выпускников, еще 110 человек преодолели отметку в 90 баллов. Средний балл также составил 70.

Кроме того, в регионе есть два выпускника, которым удалось набрать максимальные 200 баллов по итогам двух экзаменов.

Матвей Николаев