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В Калининградской области установили рекордные результаты ЕГЭ по физике и математике

В Калининградской области по итогам ЕГЭ этого года зафиксировали рекордные показатели по физике и профильной математике. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Два выпускника из Калининградской области набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Два выпускника из Калининградской области набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два выпускника из Калининградской области набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, интерес выпускников к этим предметам продолжает расти. Профильную математику в регионе сдавали 2 520 человек, физику выбрали 1 062 выпускника.

Максимальный результат по профильной математике получили 17 школьников, еще 247 участников экзамена набрали более 90 баллов. Средний показатель по предмету достиг 70 баллов.

Высокие результаты продемонстрировали и участники ЕГЭ по физике: 100 баллов получили 13 выпускников, еще 110 человек преодолели отметку в 90 баллов. Средний балл также составил 70.

Кроме того, в регионе есть два выпускника, которым удалось набрать максимальные 200 баллов по итогам двух экзаменов.

Матвей Николаев

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