Суд обязал администрацию Приморска выплатить 12,4 млн рублей за загрязнение территории

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с администрации Приморского городского поселения 12,4 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор взыскал через суд компенсацию за ущерб экологии в Приморске

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Росприроднадзор взыскал через суд компенсацию за ущерб экологии в Приморске

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки в водоохранной зоне Финского залива. Поводом для инспекции стали обращения жителей Приморска, которые пожаловались на загрязнение в районе набережной Юрия Гагарина.

Во время обследования специалисты обнаружили подземное сооружение из бетонных колец, откуда происходил выход нефтепродуктов на поверхность. Проведенные лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы.

Ответчиком по делу выступила администрация Приморска как правообладатель территории. Участок относится к землям с неразграниченной государственной собственностью. Несмотря на требование Росприроднадзора, муниципальные власти добровольно ущерб не компенсировали.

Утечку нефтепродуктов впервые зафиксировали в 2024 году. В июле 2025 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала о намерении ведомства взыскать причиненный ущерб через суд.

Матвей Николаев