В Крыму обозначили финальные даты рейсов отмененных в этом сезоне поездов

Компания «Гранд Сервис Экспресс» опубликовала график выполнения заключительных рейсов поездов, которые были отменены в текущем сезоне на маршрутах в Крым и обратно. Информация приводится оперативным штабом республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, последним рейсом по маршруту Омск—Симферополь станет отправление из Омска 8 июля, а из Керчи — 5 июля. Поезд Пермь—Симферополь завершит сезон отправлением из Перми 11 июля и из Керчи 8 июля.

Поезд Мурманск—Севастополь, курсирующий вместе с прицепной группой из Архангельска, выполнит последний рейс из Мурманска 2 июля, а из Керчи — 29 июня. Прицепная группа из Архангельска отправится в заключительный рейс 3 июля.

Для поезда Челябинск—Симферополь с прицепной группой из Оренбурга финальным станет отправление из Челябинска 3 июля, из Керчи — 30 июня. Последний рейс прицепной группы из Оренбурга также состоится 3 июля.

Маршрут Москва—Симферополь завершит работу отправлением из столицы 26 июня и из Керчи 27 июня. Поезд Москва—Евпатория выполнит последний рейс из Москвы 24 июня, из Керчи — 27 июня. Поезд Москва—Феодосия уже совершил последнее отправление из Москвы 23 июня, а из Керчи заключительный рейс состоится 25 июня.

Поезд Москва—Симферополь №97/98 завершит сезон отправлением из Москвы 6 июля и из Керчи 4 июля. Для маршрута Смоленск—Симферополь последними станут рейсы 26 июня и 24 июня соответственно.

Маршрут Санкт-Петербург—Симферополь завершит перевозки отправлением из Санкт-Петербурга 28 июня и из Керчи 30 июня. Поезд Минеральные Воды—Симферополь с прицепной группой из Владикавказа выполнит последние рейсы 27 июня из пунктов отправления и 28 июня из Керчи.

Вячеслав Рыжков