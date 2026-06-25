Во Всеволожске полностью сгорел пассажирский автобус

Во Всеволожске загорелся маршрутный автобус. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о возгорании пассажирского автобуса на Аэропортовской улице поступило 25 июня в 10:47. На момент происшествия пассажиров внутри не было. После пожара в салоне остались только обугленные каркасы сидений, а крыша частично расплавилась, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маршрутный автобус загорелся во Всеволожске

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Маршрутный автобус загорелся во Всеволожске

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Водитель не пострадал. Предварительно, причиной возгорания могла стать техническая неисправность транспортного средства. Огонь удалось полностью ликвидировать к 11:15.

Автобус обслуживает маршрут №4 «Станция Всеволожская — Южный».

Для ликвидации пожара привлекались автоцистерны 96-й и 93-й пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Матвей Николаев