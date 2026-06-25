В Ростове-на-Дону протестируют троллейбусы белорусского производителя

В Ростове-на-Дону протестируют троллейбусы «Ольгерд» белорусского производителя «Белкоммунмаша». Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В ходе рабочей поездки в Минск ростовская делегация встретилась с руководством ОАО «Управляющая компания холдинга Белкоммунмаш» — предприятия, специализирующегося на производстве электротранспорта. По ее итогам стороны договорились об организации тестовой эксплуатации трех троллейбусов на маршрутах Ростова-на-Дону для получения комплексной оценки их эксплуатационных характеристик.

Согласно «Транспортной стратегии города», до 2030 года Ростову необходимо обновить подвижной состав электротранспорта: приобрести 30 электробусов и 31 троллейбус. Отмечается, что техника «Белкоммунмаша» уже эксплуатируется в Санкт-Петербурге и Тольятти.

Константин Соловьев