Превратить сидельцев из статьи расходов в налогоплательщиков

На сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной вопросам исправления осужденных, эксперты подтвердили, что принятый в 2023 году закон о пробации оказался востребованным. Заместитель министра юстиции Вадим Баланин заявил, что соответствующие центры для бывших арестантов активнее всего работают там, где налажено взаимодействие властей с другими субъектами. Однако, как подчеркнул глава ФСИН Аркадий Гостев, улучшение условий содержания для заключенных по-прежнему упирается в нехватку денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Мария Бутина (слева) заявила, что, несмотря на принятие закона «О пробации в Российской Федерации», основная нагрузка по ресоциализации по прежнему сегодня ложится на ФСИН. Справа директор ФСИН Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Мария Бутина (слева) заявила, что, несмотря на принятие закона «О пробации в Российской Федерации», основная нагрузка по ресоциализации по прежнему сегодня ложится на ФСИН. Справа директор ФСИН Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В анонсе сессии ПМЮФ говорится, что дополнительные возможности для объединения усилий государственных и иных структур в процессе исправления осужденных дает институт пробации, который в современной России «прошел путь от идеи до полноценной правовой категории». С 1 января 2024 года заработал закон «О пробации в Российской Федерации», положения которого регулируют коррекцию социального поведения, ресоциализации и реабилитации осужденных лиц как в период отбывания ими наказания, так и после освобождения. Данный закон оказался востребованным, сообщил в начале встречи замглавы Министерства юстиции Вадим Баланин. Центры адаптации бывших зеков, по его словам, начали открываться по всей стране и активнее всего работают там, где налажено взаимодействие властей и уголовно-исполнительной системы.

Выступившая модератором сессии депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что, несмотря на принятие закона, основная нагрузка по ресоциализации по-прежнему сегодня ложится на ФСИН. «Эта функция им (федеральной службе) несвойственна, тем не менее сотрудники ФСИН делают каждый день все возможное, чтобы помочь людям, хотя напрямую закон их этому не обязывает»,— указала политик.

Взявший слово директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, со своей стороны, отметил, что нацеленность на наполняемость подобных центров пробации сама по себе ошибочна как идея.

«Такая точка зрения очень опасна, коллеги. По сути дела, наполняемость центров пробации свидетельствует о нерешенности проблем большого количества людей. И чем больше будет в центрах пробации людей, тем больше будет этих нерешенных проблем»,— заострил внимание он.

Господин Гостев напомнил, что новый закон определяет три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Первая применяется к лицам, которые подвергнуты наказаниям, не связанным с изоляцией. Вторая — в отношении осужденных к принудительным работам или лишению свободы в период отбывания наказания, а также во время их подготовки к освобождению. Третья — призвана служить социальной адаптации уже освободившихся граждан.

«Кстати, даже профессионалы не всегда делают разницу между исправительным центром и центром пробации. Большая просьба не ставить тут знак равенства. Центр пробации — это места, организации, вид деятельности, который открывается некоммерческими организациями, как это прописано в законе. По сути, ФСИН может оказывать им только определенное содействие. Это не наши учреждения»,— пояснил генерал внутренней службы.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова также констатировала позитивные результаты принятия документа: «Будет абсолютно правильным сказать, что закон о пробации — это реальное партнерство бизнеса и государства, которое превращает осужденных из статьи расходов в налогоплательщиков».

Госпожа Орлова сообщила, что такие работники задействованы в туристическом бизнесе, в ЖКХ и строительстве. Уже сейчас, по ее словам, создана 55 таких центров с возможностью размещения до 50 тыс. осужденных.

«С экономической точки зрения это исполнение наказаний в виде принудительных работ, которое существенно менее затратно для федерального бюджета»,— констатировала аудитор.

Выступающая также отметила, что Счетная палата инициировала поправку в закон, которая касается льготы по уплате налога на имущество для организаций, безвозмездно представляющих свои объекты. Такая рекомендация была принята в 2025 году, и в итоге бизнес получил налоговый стимул, государство — готовую инфраструктуру и рабочие места, а сидельцы — социализацию.

Кстати, на сессии прозвучало, что само слово «сидельцы» — не является обидным или оскорбительным.

В конце встречи глава ФСИН добавил, что предложения общественности по улучшению условий для заключенных сложно не поддержать, но необходимо учитывать возможности, которые имеются в настоящее время у ведомства, а они весьма скромные.

«Да мы двумя руками за! Но, вот, к примеру, на вещевое имущество нам в 2025 году было выделено (из бюджета) 47% от потребностей, на ремонт оборудования, текущий и капитальный ремонт — 24,5%, на текущее содержание бытового оборудования и так далее — 59%. У нас самая новая колония была построена в 1984 году! Я не считаю "Снежинку" (ФКУ ИК-6 особого режима для пожизненно осужденных в Хабаровском крае.— «Ъ Северо-Запад»), потому что она строилась как изолятор изначально. Если мы говорим про "Бутырку", "Матросскую тишину", то там просто реально нет возможности и средств создать их (дополнительные условия). Нам прокуратура пишет: "Там-то и там-то нет условий". Мы говорим: "Денег нет!" А они в судебном порядке нас заставляют потом это сделать. А как мы это сделаем? Значит, откуда-то (деньги) заберем, где уже и так их мало. Вот, хотелось бы, чтобы и реалии жизни мы все четко понимали»,— заключил в конце сессии ПМЮФ Аркадий Гостев.

Андрей Кучеров