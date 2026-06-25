Браконьеры нанесли Ростовской области ущерб свыше 12 млн рублей

На рыбохозяйственном совете в Ростовской области подвели итоги операции «Путина-2026». Ущерб от браконьерства по итогам двухмесячных рейдов и проверок превысил 12 млн руб. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 13,7 млн руб.

Двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб проходил с 1 апреля по 31 мая. Сотрудники различных ведомств вели усиленную работу по выявлению нарушителей и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов.

По фактам нарушений в рамках операции возбуждено 204 уголовных и 226 административных дел. Изъято 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Всю обнаруженную в сетях рыбу, включая особо ценные виды, выпустили обратно в водоемы.

Мария Хоперская