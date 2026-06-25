Власти Таганрога намерены подписать контракт на ремонт восьми дорог в июле

В Таганроге подрядчик «ДорСтройИнвест» приступил к ямочному ремонту на улице Спортивной. На сегодняшний день выполнено фрезерование дорожного полотна на площади 300 кв. м. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следующим объектом, как отмечается в сообщении, станет улица Галицкого в районе ЖК «Авиатор». В начале июля ожидается подписание нового контракта, который позволит расширить фронт работ. В перечень запланированных участков вошли: улица Ломоносова — от улицы Б. Хмельницкого в сторону улицы Химической, улица Р. Люксембург, район Северной площади, улица Водопроводная, переулок Б. Садовый, переулок Колхозный, переулок Красногвардейский и улица 1-я Котельная.

Константин Соловьев