Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года

Землетрясение магнитудой 7,5 в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщает The New York Times (NYT). Предыдущее сильное землетрясение было зарегистрировано в 1900 году, его магнитуда составила 7,7.

Из-за подземных толчков в 1900 году в Каракасе погиб 21 человек, еще 50 пострадали. Было разрушено около 300 зданий, и «большому числу» венесуэльцев пришлось жить в палатках, писала тогда NYT.

Геологическая служба США прогнозирует, что у сегодняшнего землетрясения будет гораздо больше жертв. Официально подтверждена гибель 32 человек, пострадали свыше 700. Ночью в Венесуэле было зафиксировано два землетрясения — магнитудой 7,2 и 7,5. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыто метро. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

Подробности — в материале «Ъ».