На Кубани ларьки и киоски планируют законодательно приравнять к НТО

Одним из предметов обсуждения на предстоящей сессии Законодательного собрания Краснодарского края станет вопрос усиления контроля за нестационарными торговыми объектами (НТО). Об этом на своей странице в «ВК» сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

«Составляющие успеха современной торговли складываются не только из широкого ассортимента продукции и повсеместного присутствия точек продаж. В условиях высокой конкуренции между ними потребитель становится более взыскательным, все чаще выбирая в качестве основных критериев при совершении покупок уровень сервиса, безопасность реализуемых товаров и отсутствие рисков, связанных с санитарно-гигиеническим состоянием пунктов торговли»,— пишет спикер ЗСК.

Речь, по его словам, пойдет, в частности, о ларьках и киосках. Господин Бурлачко уточняет, что расположенные на частной земле НТО — звенья одной цепи в системе оказания услуг, а не функционирующие сами по себе предприятия потребительской сферы. Соответственно, к ним, по убеждению председателя краевого парламента, необходимо предъявлять такие же требования, как и к объектам, включенным в утвержденную органами местного самоуправления схему размещения НТО.

«Следование владельцев ларьков и киосков установленному порядку действий направит в единое русло деятельность данных торговых точек, и, что крайне важно, повысит качество оказываемых услуг потребителям за счет соблюдения в пунктах продаж санитарных и противопожарных норм, правил благоустройства территории муниципального образования»,— пишет Юрий Бурлачко.

Такой подход к организации современной торговли, по мнению спикера ЗСК, вполне оправдан, поскольку безопасность приобретаемой людьми продукции и соответствующие условия ее реализации — «безусловный приоритет в сфере ритейла».

Дмитрий Михеенко