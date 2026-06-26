От завтраков целый день до ужина на песке

«Алые паруса» в баре Xander

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Команда бара Xander приготовила авторский коктейль «Алые паруса» со вкусом ириски и нежным кокосовым послевкусием. Этот яркий (во всех смыслах) напиток — посвящение самому любимому и долгожданному празднику Петербурга «Алые паруса», который скоро будет отмечать весь город. Напиток, вдохновленный романтикой белых ночей и свободой молодости, дополнит праздничную неделю окончания учебы, а в кульминационные дни — 27 и 28 июня — гостей ждут зажигательные DJ-сеты под сводами исторического «Дома со львами». Коктейль можно попробовать только до 28 июня.

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Чайная гостиная: завтрак целый день

Чайная Гостиная отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg меняет ритм выходных. По субботам и воскресеньям здесь теперь расширенный завтрак-буфет, который плавно перетекает в поздний ланч.

Сначала подается классическая шведская линия с выпечкой, фруктами, сырами и яичными блюдами. А потом ей на смену приходят горячие станции: щавелевый суп, строганов, пенне аррабьята, лосось на пару и другие сытные позиции, включая яйца Бенедикт «Дом со львами» на дранике с авокадо, копченым лососем и красной икрой; блины по рецепту Арины Родионовны — со сливочным муссом шантильи, вареньем из крыжовника и свежей малиной; пышки с творогом и ванильным соусом и прочие.

Те, кто предпочитает структурированный завтрак, могут попробовать сеты: полезный, континентальный или легкий утренний. В меню также есть «изысканные позиции завтрака»: трюфельный скрэмбл с сыром бри, оладьи из цукини с красной икрой, куин-аман с ветчиной, тарт с красной и черной икрой. На сладкое — сырники, бельгийские вафли, креп сюзетт и запеканка с малиной.

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Jerome («Жером»): сезон ягод и летних супов

В меню ресторана «Жером» — тарт и мороженое со свежими ягодами. Но сезонную землянику можно добавить к любому другому десерту.

Клубничный сезон вернул в меню и другой любимый тарт — на песочном тесте, с франжипаном, заварным кремом и свежей ягодой,— а также коктейль «Россини», который здесь готовят со свежей фермерской клубникой — настоящая итальянская классика.

И, конечно, томаты: лето — время холодных супов, и томатные здесь подают со страчателлой и свежим огурцом, к которым можно добавить фалангу камчатского краба.

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Michèle: земляничная лихорадка

Летнее меню Michèle осталось верным концепции элегантной брассери: блюда свободно сочетают находки из путешествий и эксперименты шефа, сохраняя баланс между интересной и комфортной гастрономией на каждый день.

«Для меня важно следовать за вкусом и сезонностью продуктов,— рассказывает бренд-шеф Олег Азимов.— В достаточно короткое, но щедрое петербургское лето нельзя пройти мимо ароматной клубники, зеленой сочности щавеля, солнечных абрикосов и слив. Мы особенно увлеклись интеграцией этих вкусов в разделе крудо, точно попадающей в настроение сезона. Еще знаем, что наши гости ценят качественное мясо, поэтому ввели сразу три непохожих друг на друга стейка. Нежное вагю, классический шатобриан из мраморной вырезки и бавет — его почти трое суток выдерживаем в креме из ферментированного риса шио кодзи».

С этой недели и по 5 июля, в самый разгар «земляничной лихорадки», в Michèle собрали позиции, подходящие для медитации с бокалом шампани перед распахнутыми окнами. Для начала — две закуски: севиче из сахалинского гребешка с земляникой, яблоком и огурцом и насыщенный хамон серрано с фермерской страчателлой и лесными ягодами. А потом — два десерта от бренд-кондитера Фаины Толстой: земляничный сорбет с кремом шантильи и гаспачо-соусом и, конечно, классика — домашнее мороженое с ягодой, которое празднично дополняет пена из игристого.

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Курорт «Майтри»: ужин на песке

Всесезонный курорт «Майтри» объединяет первозданную природу и гастрономию. 27 июня здесь стартует летний цикл ужинов на песке. На один вечер берег Финского залива превратится в иммерсивный зал под открытым небом. Декорациями станут панорамный вид на море, шум прибоя и закатное солнце.

Меню первой встречи будет изобильным, с акцентом на открытый огонь и копчение. На один общий стол подадут овощи, приготовленные в различных техниках: печеные, жареные, маринованные, копченые, свежие, а также домашний соус дзадзики и лепешки из дровяной печи.

В течение ужина каждому гостю предложат лангустины на гриле с кукурузным соусом, копченую индейку с жареным салатом ромейн и легендарный техасский брискет, который шеф лично нарежет у стола. На десерт — фермерские сыры с домашним вареньем и медом, а также тирамису со свежими ягодами. Настроение вечера поддержит диджей-сет и живой акустический вокал под гитару.

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Saro: ужин в честь пятилетия

27 июня ресторан Saro от основателей Closer («Клоузер» — «Ближе») празднует свое пятилетие. На ужин в честь этого события подадут трюфельный бургер и плато морепродуктов, откроют магнумы шампанского, а также архивные вина.

К бургеру полагаются картофель фри или батат фри на выбор, и обе позиции будут сервированы с трюфельным айоли.

В плато морепродуктов входят две японские устрицы муроцу — кремово-сливочная и сладковатая во вкусе, с едва заметной соленостью; аргентинские креветки, мурманский гребешок в створках, тунец и мурманские морские ежи, сервированные с перепелиным желтком и шнитт-луком.

Вечером в саду ресторана будет играть джаз.

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Percorso открывает летний сезон

Ресторан Percorso в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg продолжает гастрономическое путешествие по Италии. На смену весенним сюжетам пришли летние — с яркими красками, свежими продуктами и солнечными сочетаниями. Меню обновили главный шеф-повар отеля Лука Де Астис и бренд-шеф Percorso Давиде Джакомелли.

«Лето — это время, когда хочется легкости и ярких вкусов. Мы пересмотрели классические рецепты, добавили им цвета и свежести, но сохранили душу итальянской кухни»,— комментирует Лука Де Астис.

В новом меню сразу несколько заметных премьер. Фаланга камчатского краба на салате ромейн с соусом мари-роз, рукколой и хрустящим туилем из семян: блюдо, которое хочется пробовать в компании, под бокал просекко. Креспелле — тонкие блинчики из теста со шнитт-луком, которые шефы дополняют нежной начинкой из спаржи, сморчков и пармезана и гратинируют под хрустящей корочкой. Черная треска в версии путтанеска: северная рыба встречается с южными анчоусами, каперсами и оливками — неожиданный, но гармоничный союз.

Любителей пасты также ждут открытия. Ригатони алла аматричиана с гуанчиале и пекорино, которую подают с шоу у стола. Спагетти китара с крабом и боттаргой — здесь важна каждая деталь: от крема из конфи чеснока до тонкой стружки сушеной рыбы. Тоннарелло нерано с кремом из подкопченной проволы и цукини.

А также салат с большеглазым тунцом, молодым картофелем и боттаргой, стейк из лосося с фенхелем и цитрусовым соусом и, конечно, традиционный тирамису — финал, который не требует объяснений.

В десертной карте появилась и кассата: бисквитный десерт с муссом из рикотты, марципаном, карамельной панакотой с цукатами и кислицей — сицилийская классика в свежем летнем прочтении.

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«Банщики»: много овощей, мангал и дачная эстетика

В меню летнего сезона от концепт-шефа ресторана «Банщики» Станислава Левохо уверенно солирует любовь к сезонным овощам, блюдам на мангале, ручной лепке и душевным загородным застольям.

На завтрак шеф рекомендует оценить кабачковые вафли с лососем и яйцом пашот, глазунью с жареным картофелем и домашними колбасками или овсяную кашу с белыми грибами, шпинатом и пармезаном. Для больших компаний в стол можно взять нежную строганину из нерки с красной икрой, гребешки и креветки с кукурузной кашей или тартар из говядины с солеными томатами в «шалаше» из чипсов бородинского хлеба.

Овощной блок пестрит красками: печеные перцы с соусом из томатов и кремом из брынзы, пряная морковь с творогом, изюмом и пармезаном и молодые кабачки под чесночным соусом с лепестками миндаля.

Абсолютными гастрономическими хитами этого лета обещают стать вареники с кроликом в горчичном соусе с зеленым горошком, свиной рябчик с трюфельным пюре и соусом из копченой груши и томленая голень ягненка с кремом из баклажанов и соусом портвейн.

В рыбном разделе гостей ждут палтус с картофельными клецками, сморчками, спаржей и лимонным соусом и нежный лосось на пару с кабачками под йогуртовым соусом из авокадо. Любителям мяса с мангала будут подавать сочное говяжье ребро в паре с пюре из пастернака.

Ярким завершением обеда станут новые летние десерты: крем из черной смородины и базилика под хрустящей меренгой и насыщенный шоколадный мусс с шелковицей и кофейным мороженым.

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Drevå: прямиком из Лимы

Ресторан Drevå продолжает серию гастрономических ужинов с выдающимися шефами со всего мира. 1, 2 и 4 июля на открытой кухне будет творить перуанский шеф Диего Агирре — выпускник Le Cordon Bleu с более чем двадцатилетним международным опытом работы в разных странах и гастрономических культурах.

Родившись в Лиме, которая сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц мира, Диего посвятил свою карьеру исследованию вкусов и традиций разных континентов. Его кулинарный стиль объединяет французскую школу, современную изысканную кухню и богатое наследие перуанской кухни, в которой переплетаются местные традиции, японское влияние Nikkei и китайско-перуанская культура Chifa.

Специально для Drevå Диего Агирре подготовил авторское меню, посвященное современной гастрономии Перу. Гостей ждет путешествие по главным вкусам страны: от легендарного севиче и изящного тирадито до салата кауса лименья и традиционных шашлычков антикучос, ставших символами перуанской кухни далеко за пределами Латинской Америки.

Светлана Куликова