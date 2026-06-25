West Mall в Краснодаре возобновил работу после ЧП, у входа — стихийный мемориал

В Краснодаре после трагических событий возобновил работу ТЦ West Mall. Об этом сообщили в администрации торгового комплекса. Учреждение функционирует в штатном режиме, однако у центрального входа сохраняется стихийный мемориал. Горожане продолжают нести цветы и зажигают лампады в память о погибшей женщине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kub Mash Фото: Kub Mash

Нападение на посетителей произошло днем 20 июня. По версии следствия, 19-летний Григорий Артюшин с ножом напал на людей в здании ТЦ, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство в детской игровой зоне. В результате атаки одна женщина скончалась на месте. Несколько пострадавших, включая сотрудника охраны, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

В отношении Артюшина возбуждено уголовное дело. Как сообщили в краевом управлении СКР, молодому человеку предъявлено обвинение по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений, совершенные общеопасным способом). Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 20 августа. Расследование продолжается.

Наталья Решетняк